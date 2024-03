Tuchel: "Müssen zeigen, was in uns steckt"

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel schürt im Saisonendspurt noch einmal bewusst den Konkurrenzkampf in seinem Luxus-Kader. "Jetzt kommen die entscheidenden Wochen, und da kämpfen jetzt alle darum, auf dem Platz zu stehen. Das wollen wir sehen, das werden wir auch fördern", sagte Tuchel vor dem Bundesliga-Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund.

Die Bayern sind zwar im Pokal raus und haben auch in der Meisterschaft bei zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen kaum noch Chancen. Doch im Viertelfinale der Champions League steht der Rekordmeister gegen den FC Arsenal (9. und 17. April) auf dem Prüfstand. "Jetzt ist die Phase", so Tuchel eindringlich, "in der wir zeigen müssen, was in uns steckt. Darauf schwören wir die Mannschaft ein."