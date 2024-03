TV-Neuheit bei Bayern vs. BVB!

Mit der „In-Match Analysis“ liefern die Deutsche Fußball Liga und ihre Produktionspartner den Fernsehanstalten erklärende Grafiken, Messwerte und Statistiken in Wiederholungen bestimmter Szenen als optische Ergänzung über den Spielbildern noch während der Partie an.

Dennis Galejski, Head of Product Management Audiovisual Rights bei der DFL, präsentierte das neue Feature am Mittwoch auf der Messe „SportsInnovation“ in Düsseldorf. Am Rande der Veranstaltung wurde auch bekannt, dass die DFL den Vertrag mit AWS (Amazon Web Services) „langfristig“ verlängert hat.