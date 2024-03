"Unglaubliches Finish": Bayer feiert Last-Minute-Schick

Wieder war es ein Treffer Schicks in der Nachspielzeit (90.+1), der für Ekstase in der BayArena sorgte. "Du musst immer dran glauben. Wie oft haben wir das diese Saison schon gemacht, fünf bis sechs Mal? Wir wissen, dass wir es immer schaffen können", sagte Schick.

Und wie: Gegen Bayern München am 4. Spieltag traf Exequiel Palacios in der Nachspielzeit zum Ausgleich (2:2), zum Jahresstart gab es in Augsburg (1:0) und Leipzig (3:2) zwei wichtige Last-Minute-Siege, auch im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart fiel der entscheidende Treffer zum 3:2 erst in der Nachspielzeit. Doch der Höhepunkt folgte im Europa-League-Viertelfinale gegen Qarabag Agdam.