Verletzung bei Comeback: Bremen erneut wochenlang ohne Stark

Werder Bremens Niklas Stark bleibt vom Pech verfolgt und muss erneut wochenlang pausieren. In der Partie gegen Borussia Dortmund am Samstagabend (1:2) musste er in der 83. Minute verletzt ausgewechselt werden, wie der Verein am Sonntag mitteilte, zog sich der Verteidiger eine Innenbandverletzung des Sprunggelenks zu.