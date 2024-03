Werner: Zwischen Füllkrug-Vorfreude und Siegeswille

Ole Werner freut sich auf das Wiedersehen mit BVB-Stürmer Niclas Füllkrug, will mit Werder Bremen aber keine Geschenke verteilen. „Es ist eine Riesenherausforderung, aber wir haben dieses Jahr gegen solche Mannschaften schon gezeigt, dass wir mit einer guten Leistung in der Lage sind, zu punkten“, sagte der Trainer vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER).