Kane fit gegen BVB - aber viele schlechte Nachrichten für Bayern

Trainer Thomas Tuchel geht in personeller Hinsicht nicht ganz sorgenfrei in das Topspiel seines FC Bayern gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER).

{ "placeholderType": "MREC" }

Während Harry Kane am Samstag zur Verfügung steht, vermeldete Tuchel auf der PK vor der Partie die Ausfälle von Manuel Neuer und Aleksandar Pavlovic.

Kane laborierte in der Länderspielpause an einer Sprunggelenksverletzung und Neuer erlitt im Training beim DFB-Team einen Muskelfaserriss im linken Adduktor. Und Pavlovic stieg nach einer Mandelentzündung erst Mitte dieser Woche wieder ins Lauftraining ein. Die Aussagen von Tuchel zu diesen Personalien und weiteren Themen zum Nachlesen im Ticker.

+++ PK ist vorbei +++

Damit sind alle Fragen beantwortet.

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Tuchel über Neuer +++

„Es hat mit Risiko nichts zu tun. Die Verletzung ist einfach zu groß und schmerzhaft. Wir hoffen, dass er gegen Heidenheim im Tor steht.“

+++ Tuchel über Alonso +++

„Warten wir mal, ob das stimmt, was Sie da sagen. Ich weiß nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner bin. Das ist Xabis Entscheidung, die wird er für sich treffen.“

+++ Tuchel über Zaragoza +++

„Ich war nicht unbeteiligt, dass er überhaupt bei Bayern ist. Das geht nicht ohne Gespräche. Ich war bei den letzten entscheidenden Gesprächen in München dabei. Wir können beide (Christoph Freund und ich) kein Spanisch, aber es hat gereicht ihn mit Blicken und Dolmetschen zu überzeugen. Unsere Besprechungen laufen in Deutsch und Englisch, mein Assistenzcoach Nico Mayer dolmetscht exklusiv für ihn in Spanisch. Wenn man schließen will, dass ich kein Verhältnis zu ihm habe, ist das einfach Quatsch.“

+++ Tuchel über Konkurrenzkampf in der Abwehr +++

„Keiner hat den Zweifel wie gut Minjae und Upa für uns sind. Es war so, dass über Verletzungen und schwierigen Spielen von Upa wir einen Wechsel vorgenommen haben. Beide anderen haben es auch gut gemacht. Es ist ein ganz normaler Konkurrenzkampf. Die Tür ist für niemanden zu. Alle haben heute die Möglichkeit zu zeigen, dass sie spielen möchten. In den entscheidenden Wochen werden alle gebraucht.“

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Tuchel über Länderspielpause +++

„Diese Länderspielpause im März kommt immer ein bisschen zur Unzeit. Weil es in die entscheidenden Wochen geht. Und meistens sind das Freundschaftsspiele. Wenn alle ganz ehrlich sind, ist das eine Länderspielpause, die nie so richtig reinpasst. Natürlich schwören wir die Mannschaft ein. Es geht mit großen Schritten in Richtung Saisonendspurt. Es kämpfen alle darum, auf dem Platz zu stehen. Das werden wir heraufbeschwören.“

+++ Tuchel über BVB +++

„Ich erwarte einen Gegner, der gewinnen will. Sie sind offensiv sehr flexibel in ihrem Angriffsspiel. Es wird eine offene Partie und ein offener Schlagabtausch, aber wir wollen natürlich gewinnen. Es kommen Spieler zurück, aber leider fallen schon wieder vier aus. Trotzdem ist eine gute Stimmung da. Wenn wir die nötige Kompaktheit zeigen, haben wir alle Möglichkeiten zu gewinnen.“

+++ Tuchel über Nationalmannschaft +++

„Die beiden Spiele waren sehr gut, da gibt es keinen Zweifel. Beide Spiele wurden verdient gewonnen. Beides wurde souverän und überzeugend gemeistert.“

+++ Tuchel über Gnabry und Coman +++

Beide werden in den Kader zurückkehren. „Der Konkurrenzkampf wird größer. Das macht hoffentlich noch mal einen Unterschied. Sie trainieren beide sehr gut. Die Qualität und Einfluss auf die Mannschaft stehen außer Frage. Beide sind auf der Bank.“

+++ Tuchel über Goretzka +++

„Man redet natürlich darüber, aber wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man es ihm nicht angemerkt. Er spielt natürlich morgen und hoffentlich kann er an seine vorherigen Leistungen anknüpfen.“

+++ Tuchel über Kane +++

„Er hat voll trainiert. Ist dabei.“

+++ Tuchel über seinen möglichen Nachfolger +++

„Haha, nächste Frage. Ich werde mich garantiert nicht in die Nachfolger-Suche einmischen.“

+++ Tuchel über Personal +++

„Manuel ist raus, er ist leider nicht verfügbar. Pavlovic auch. Dazu haben sich Guerreiro und Boey verletzt.“

+++ Tuchel über „den Klassiker“ +++

„Die Tabellenkonstellation ist so, die können wir nicht ändern. Aber wir können den Klassiker gewinnen. Es ist ein emotional aufgeladenes Duell, deswegen gibt es keine Unterschiede.“

+++ Tuchel ist da +++

Der Bayern-Trainer legt los.

+++ Wie reagieren Goretzka und Davies? +++

Neben den Verletzungssorgen beschäftigte die Bayern zuletzt auch die Nicht-Berücksichtigung von Leon Goretzka für die Nationalmannschaft. Abseits des Platzes sorgt die drohende Schlammschlacht um Alphonso Davies für Wirbel.

+++ Herzlich willkommen! +++