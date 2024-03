Zeh gebrochen! Thomas Tuchel bestätigt Verletzung: Bayern-Trainer gibt Update in eigener Sache

Thomas Tuchel hat ein Verletzungsupdate in eigener Sache abgegeben. „Der Zeh ist gebrochen. Großzehe ist gebrochen“, sagte der Trainer des FC Bayern auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FSV Mainz am Samstag.

Tuchel hatte sich beim Viertelfinaleinzug seines Teams gegen Lazio Rom in der Champions League verletzt . Der 50-Jährige hatte bei seiner Ansprache vor dem 3:0 in der Kabine gegen eine Tür getreten.

Zeh gebrochen - Tuchel macht Witze

Wie er beim Spiel gegen Mainz auftreten wolle? „Es kann sein, dass ich die Kiste (zum Sitzen, Anm.) brauche, wenn ich näher am Spiel dran sein will. Lange Stehen weiß ich nicht. Ich versuche, eine Lösung zu finden, mit einem stabilen Schuh. Aber ich habe auch schon genug Spiele in meiner Karriere im Sitzen gelobt. Das wird schon.“