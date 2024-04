1. FC Köln verlängert mit Ersatzkeeper Pentke

Der abstiegsbedrohte Bundesligist 1. FC Köln wird ein weiteres Jahr auf seinen Ersatztorwart Philipp Pentke setzen. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, bleibt der 38-Jährige bis Sommer 2025 bei den Geißböcken. Er wolle „unbedingt bleiben“, sagte Pentke, „in guten wie in schwierigen Zeiten – auch wenn ich überzeugt davon bin, dass wir es in den nächsten Wochen schaffen werden, gemeinsam in der Bundesliga zu bleiben“