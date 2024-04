Abstiegs-Drama in Köln: "Das war kein Bundesliga-Niveau"

Man musste sich nicht weit vorwagen, um die Behauptung aufzustellen, dass dies der traurige Tiefpunkt einer ohnehin total verkorksten Saison war. Von den 50.000 Zuschauern, welche die Drehkreuze des Rhein-Energie-Stadions passierten, befanden sich rund die Hälfte schon frustriert auf dem Heimweg, als Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck die so eminent wichtige Partie des 1. FC Köln gegen das Schlusslicht aus Darmstadt ( 0:2 ) beendete.

Der noch verbliebene Rest entfachte derweil eine Atmosphäre, die es in sich hatte. Zunächst herrschte eine bedrohliche Stille, weil Oscar Vilhelmsson mit Anbruch der Nachspielzeit einen Gäste-Konter erfolgreich abschloss und das Match vorzeitig entschied.

Dann brach bei Spielschluss schließlich ein gellendes Pfeifkonzert aus. „Wir haben die Schnauze voll“, schallte es dazu aus der Südkurve, also jenem Bereich des Stadions, in dem der harte Kern der Kölner Anhängerschaft steht.

Da hatten die Fans alle mitgebrachten Fahnen und Banner längst eingeräumt. Aus den niedergeschlagenen Spielern sprach am Ende wiederum die pure Leere. Gesenkte Blicke, wohin auch immer man schaute. Keine Zuversicht mehr, nur noch Ratlosigkeit und Resignation – es wirkte, als wäre Köln bereits aus der Bundesliga abgestiegen . Timo Hübers fasste nach diesem Spiel, das sich die Redewendung „Not gegen Elend“ voll und ganz verdient hatte, treffend zusammen: „Wir wissen, dass die Situation angespannt ist. Das war ein absoluter Scheiß-Nachmittag.“

„Das war kein Bundesliga-Niveau“

Eigentlich war dieses Duell zum „Endspiel“ im Abstiegskampf ausgerufen worden - ging es eben gegen eine Mannschaft, die letztmals am 1. Oktober gewonnen hatte. Doch die Domstädter traten nicht im Entferntesten wie ein Team auf, das seine finale Chance unbedingt nutzen wollte. Kein Wunder, dass die Emotionen nach dem Abpfiff hochkochten und die wütenden Fans ihre Spieler nochmal in die Südkurve riefen. Dort entlud sich der ganze Ärger.

Als die Protagonisten zaghaft zu den Ultras gingen, wurde heftig debattiert. Viele Fans kletterten über den Zaun, positionierten sich direkt hinter der Bande und schimpften aus nächster Nähe auf die Akteure ein. Zogen Anhänger und die Mannschaft bis dato immer am gleichen Strang, kippte die Stimmung nun bedenklich. „Es ist eine ziemlich große Enttäuschung. Nicht nur bei den Fans und jedem, der es mit dem FC hält. Auch wir haben uns das ganz anders vorgestellt“, sagte Hübers und zeigte noch Verständnis für die bösen Reaktionen.

Gegen Sportchef Christian Keller, der am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 zu Gast sein wird, richteten sich ebenfalls zahlreiche Unmutsbekundungen. Während die Kölner letztlich vom Rasen schlichen, hallten „Keller raus“-Rufe unüberhörbar durch das Stadion in Müngersdorf. Nicht wenige sehen in dem 47-Jährigen den Hauptverantwortlichen für den drohenden Abstieg, da die von ihm zusammengestellte Mannschaft selten die nötige Performance liefert. Kürzlich offenbarte Keller sogar, sich im Leistungsniveau seines Kaders getäuscht zu haben.