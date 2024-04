Alonso entspannt trotz Xhaka-Ausfall: "Ich bin tranquillo"

Xhaka fehlt nach Gelbsperre

"Granit hat einen großen Einfluss in der Mannschaft. Er hat mit großer Persönlichkeit gespielt in den letzten Monaten", lobte Alonso am Freitag seinen Mittelfeldmotor, der jedes der bisherigen Spiele der Bundesliga-Saison mitgespielt hatte, wegen seiner fünften Gelben Karte nun aber zuschauen muss. "Ich habe Vertrauen in den Kader, dass wir auch ohne ihn gut spielen können", versicherte Alonso.