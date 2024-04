Alonso über Meisterschaft: "In einer sehr guten Position"

Trainer Xabi Alonso vom Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen will trotz der großen Titelchance demütig bleiben. „Wir sind in einer sehr guten Position. Aber wir sprechen nicht über die Meisterschaft, wir sprechen über den nächsten Gegner“, sagte Alonso vor dem Spiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr).