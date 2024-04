Ärger um Verletzung: BVB-Coach greift Italien-Verband an

Die U19 von Borussia Dortmund hat bereits am vergangenen Wochenende die Westdeutsche Meisterschaft klargemacht - doch es gibt einen dicken Wermutstropfen.

Besonders bitter: Mané hatte bereits am Ende der Vorsaison wegen einer Muskelverletzung gefehlt und die entscheidenden Spiele um den Titel gegen Mainz 05 verpasst.

BVB-Coach: Absprache nicht eingehalten

Die Azzurri hatten Mané in der vergangenen Länderspielpause Mitte März in allen drei Spielen mit der U19 eingesetzt, obwohl offenbar abgesprochen war, dass der Verteidiger nur in zwei Partien zum Einsatz kommen sollte. Dies sei unverantwortlich gewesen, sagt Tullberg.