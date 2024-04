Auch Musiala verletzt - Tuchel gibt bitteres Sané-Update

Musiala? „Hätte keinen Sinn gemacht“

Dass auch Leroy Sané fehlen würde, war bereits zuvor so gut wie sicher gewesen. „Bei Leroy wird es ein Wettlauf mit den Schmerzen vor Frankfurt und Real“, sagte Tuchel schon am Freitag mit Blick auf die Partien nach dem Union-Spiel .

Sané-Verletzung „bleibt jetzt so bis zum Ende der Saison“

Die Partie gegen Frankfurt in der Bundesliga, findet am Samstag in einer Woche statt, der Champions-League-Kracher gegen Real Madrid drei Tage später, am 30. April.