Bayern bleibt Spitze: Die frühesten Meister im Überblick

Bayer Leverkusen kann am 29. Spieltag zum drittfrühesten deutschen Meister aufsteigen. Dafür benötigt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso Niederlagen von Bayern München und dem VfB Stuttgart am Samstag oder einen Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag. Nur der Rekordmeister aus München war zweimal schneller am Ziel. - Die fünf frühesten deutschen Meister im Überblick: