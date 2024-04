Bierdusche nach Abpfiff? "Ich werde bereit sein!"

Einige spanische Reporter tummelten sich am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Werder Bremen, in dem Bayer Geschichte schreiben kann. Weil kein Dolmetscher vor Ort war, antwortete Alonso erst brav und ausführlich auf Spanisch, übersetzte anschließend einfach selbst - und sorgte so für ausgelassene Stimmung im Saal.