Bjelica trotz Offensiv-Flaute: "Die Tore werden kommen"

Latte, Pfosten, aber wieder kein Tor: Union Berlins Trainer Nenad Bjelica glaubt trotz der Nullnummer bei Borussia Mönchengladbach an ein schnelles Ende der Offensiv-Flaute. "Das einzige, was in den letzten Monaten gefehlt hat, sind die Tore. Und die Tore werden kommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Tore schießen und uns retten werden", sagte der Kroate am Sonntag.