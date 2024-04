Bochum: Butscher will nicht "in die Trickkiste greifen"

Der neue Chefcoach Heiko Butscher will im Abstiegskampf beim Bundesligisten VfL Bochum nicht alles auf den Kopf stellen. „Es geht nicht darum, in die Trickkiste zu greifen“, sagte der Nachfolger des gefeuerten Thomas Letsch vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim: „Wir hatten fünf Einheiten, um die beste Elf herauszufiltern.“