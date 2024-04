Bundesliga: Baumann überholt unfreiwillig Bundesliga-Ikone

Oliver Baumann ist am Freitagabend unfreiwillig an Bundesliga-Legende Toni Schumacher vorbeigezogen. Der Schlussmann der Kraichgauer kassierte beim 2:3 (0:2) in Bochum erneut drei Gegentore und hat nun insgesamt 716 Gegentore in seiner Bundesliga-Karriere hinnehmen müssen.