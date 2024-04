Bundesliga: Dann bekommt Bayer die Meisterschale

Doch die lang ersehnte Meisterschale bekommen Spieler und Fans dann noch nicht zu sehen. Denn wie in der Bundesliga üblich, wird die Schale nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) auch in dieser Saison erst am 34. und letzten Spieltag überreicht. Am 18. Mai empfängt Bayer dann den FC Augsburg und kann die ultimative Meisterparty samt Schale feiern.