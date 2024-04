Bundesliga heute: Augsburg - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 27.04.24, trifft der FC Augsburg um 15:30 Uhr auf den SV Werder Bremen. Die Fuggerstädter haben gegen keinen anderen Verein mehr Siege in der Bundesliga erzielt als gegen den SV Werder Bremen, insgesamt 12, genauso viele wie gegen den 1. FSV Mainz. Auch in Sachen Tore führt Augsburg gegen Bremen: 38 Treffer wurden bisher gegen den SVW erzielt. Augsburgs Rubén Vargas, der in Frankfurt seine siebte direkte Torbeteiligung in dieser Bundesliga-Saison sammelte, ist dabei ein Spieler, den es zu beachten gilt. Kein aktueller FCA-Spieler erzielte so viele Bundesliga-Tore gegen den SV Werder Bremen wie Vargas. Der FC Augsburg ist seit fünf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, während der SV Werder Bremen seit vier Auswärtspartien auf einen Sieg wartet.

Werder Bremen erreicht Meilenstein trotz schwieriger Auswärtsbilanz

Trotz der schwierigen Ausgangslage für Bremen, ist das heutige Spiel ein besonderer Meilenstein für den Verein: Es ist das 1000. Bundesliga-Auswärtsspiel des SV Werder Bremen. Damit erreicht der Verein als zweiter nach dem FC Bayern diese Marke. Allerdings ist die Auswärtsbilanz des SVW nicht die beste: Nur Eintracht Frankfurt verlor in der Bundesliga mehr Gastpartien. Zudem kassierte Bremen die meisten Auswärts-Gegentore in der Bundesliga. Trotzdem hat Bremen in dieser Saison die beste Großchancenverwertung aller Teams und Marvin Ducksch, der beim 2:1 gegen Stuttgart seinen dritten Bundesliga-Mehrfachpack erzielte, ist nur noch ein Treffer von seinem persönlichen Bestwert entfernt.

Augsburg mit Vereinsrekord und starkem Demirovic

Der FC Augsburg hingegen kann sich über einen neuen Vereinsrekord freuen: Mit 48 Toren nach 30 Bundesliga-Spieltagen hat der Verein so viele Treffer wie nie zuvor erzielt. In einer kompletten Bundesliga-Saison schossen die Fuggerstädter nur einmal mehr Tore. Ein weiterer Faktor für Augsburg ist Ermedin Demirovic, der in dieser Bundesliga-Saison 24 direkte Torbeteiligungen sammelte – ein Vereinsrekord. Ligaweit war kein anderer Spieler in dieser Saison anteilig an so vielen Toren seines Teams direkt beteiligt. Trotz dieser starken Offensive hat Augsburg allerdings auch eine Schwäche: Kein Team erzielte in dieser Bundesliga-Saison weniger Kopfballtore als der FC Augsburg. Es bleibt also abzuwarten, ob Augsburg seine Stärken ausspielen und seine Schwächen kompensieren kann, um gegen Bremen zu punkten.

Wird FC Augsburg gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

