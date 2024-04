Bundesliga heute: Augsburg - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der FC Augsburg auf den 1. FC Union Berlin. Das Match findet um 20:30 Uhr statt. Augsburg hat eine beeindruckende Bilanz gegen Union Berlin, mit nur einer Niederlage aus neun Bundesliga-Spielen. Kevin Vogt von Union Berlin hat kürzlich einen Bundesliga-Rekord eingestellt, indem er in 266 aufeinanderfolgenden Spielen torlos blieb. Interessanterweise erzielte Vogt sein erstes Tor und seinen ersten Assist in der Bundesliga im Dress des FC Augsburg.

Union Berlin in der schwächsten Saison, Augsburg in der stärksten Rückrunde

Mit 29 Punkten aus 28 Spielen erlebt Union Berlin seine schwächste Bundesliga-Saison. Im Vergleich dazu hatten sie in jeder anderen Saison im Oberhaus zu diesem Zeitpunkt mindestens 31 Punkte. Dennoch spielt Union mit 15 Punkten aus elf Spielen seine zweitbeste Bundesliga-Rückrunde. Augsburg hingegen hat nach fünf ungeschlagenen Spielen in der Bundesliga (4 Siege, ein Unentschieden) zuletzt bei der TSG Hoffenheim wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Trotzdem stellen sie mit 18 Punkten aus elf Spielen das fünftbeste Rückrundenteam und spielen ihre stärkste Rückrunde im Oberhaus.

Statistiken und Spieler im Fokus

Union Berlin hat mit 25 Toren die zweitschwächste Offensive dieser Bundesliga-Saison, während Augsburg nur zweimal eine Weiße Weste behalten konnte. Beide Teams haben einen ähnlichen Ballbesitz-Anteil, wobei Augsburg mit 43,9% leicht vorne liegt. Augsburg hat in dieser Saison bereits 23 Punkte nach Rückstand geholt, während Union die wenigsten Punkte nach Rückständen erzielt hat. Augsburgs Ermedin Demirovic hat in dieser Saison 15 Tore erzielt, so viele wie in seinen ersten drei Spielzeiten zusammen. Er ist damit der erfolgreichste Torschütze der Augsburger in einer kompletten Bundesliga-Saison.