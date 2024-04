Bundesliga heute: Darmstadt - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SV Darmstadt 98: Kampf gegen den Negativrekord

Die aktuelle Saison ist für Darmstadt eine der schwierigsten in der Vereinsgeschichte. Mit nur 14 Punkten aus 28 Spielen spielen sie die schwächste Bundesliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte. Die Defensive des Teams ist ebenfalls ein Schwachpunkt, mit 71 Gegentoren stellen sie die schwächste Defensive dieser Bundesliga-Saison. Das Team hat in der laufenden Spielzeit nur einmal von außerhalb des Strafraums getroffen, was den niedrigsten Wert in der Liga darstellt. Trotz dieser Herausforderungen wird das Team alles daran setzen, den Negativtrend zu stoppen und gegen Freiburg zu punkten.

SC Freiburg: Auf der Suche nach Konstanz

Der SC Freiburg hat in der Rückrunde bereits 26 Gegentore kassiert, genauso viele wie in der gesamten Hinrunde. Trotzdem hat das Team seine letzten beiden Auswärtsspiele gewonnen und wird versuchen, diesen Trend fortzusetzen. Vincenzo Grifo, der in seinen vier jüngsten Bundesliga-Spielzeiten jeweils auf mindestens 15 Scorerpunkte kam, könnte eine Schlüsselrolle spielen, obwohl er gegen Darmstadt noch ohne Torbeteiligung ist. Trotz einiger Rückschläge in den letzten Spielen, in denen sie nur acht von 30 möglichen Punkten holten, wird Freiburg hoffen, dass sie ihre Form wiederfinden und einen weiteren Auswärtssieg einfahren können.