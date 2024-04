Bundesliga heute: Darmstadt - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Sonntagabend, 19:30 Uhr, es ist Zeit für Bundesliga -Fußball. Der SV Darmstadt 98 empfängt den 1. FC Heidenheim 1846. Beide Teams sind Aufsteiger und haben in dieser Saison bereits einige Herausforderungen gemeistert. In der Hinrunde konnte Heidenheim das Duell für sich entscheiden, doch Darmstadt ist seit vier Pflichtspielen gegen Heidenheim zu Hause ungeschlagen.

Ein interessantes Detail: In den letzten 15 Duellen zwischen zwei Aufsteigern konnte das Heimteam zehnmal als Sieger vom Platz gehen. Beide Trainer, Torsten Lieberknecht und Frank Schmidt, kennen sich gut, sie treffen zum 20. Mal in einem Ligaspiel auf Profiebene aufeinander.

Formkurve und Abstiegskampf

Der SV Darmstadt konnte nach 22 sieglosen Bundesliga-Spielen endlich wieder einen Sieg einfahren. Doch die Lilien stehen immer noch am Rande des Abstiegs. Nur wenn sie punkten und Mainz oder Bochum weniger Punkte holen, bleibt Darmstadt in der Bundesliga .

Schlüsselspieler und Statistiken

In Bezug auf die Spieler ist Patrick Mainka von Heidenheim hervorzuheben. Er stand in dieser Saison in allen 30 Spielen in der Startelf und verpasste keine Spielminute. Im Hinspiel gegen Darmstadt erzielte er seine einzigen beiden Bundesliga-Tore. Bei Darmstadt ist Oscar Vilhelmsson der erfolgreichste Torschütze in diesem Kalenderjahr. Er erzielte drei Tore in seinen letzten fünf Bundesliga-Spielen.