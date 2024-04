Bundesliga heute: Frankfurt - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend um 20:30 Uhr trifft Eintracht Frankfurt auf den FC Augsburg in der Bundesliga. Die Hessen haben in der Hinrunde mit 1:2 gegen Augsburg verloren, nachdem sie zuvor sieben Spiele in Folge gegen den FCA ungeschlagen geblieben waren.

In der aktuellen Saison wartet Frankfurt seit vier Spielen auf einen Sieg und hat seit dem 26. Spieltag nur zwei Punkte geholt. Augsburg hingegen hat fünf seiner letzten sieben Spiele gewonnen und steht mit 39 Punkten aus 29 Spielen auf einem starken Platz in der Tabelle. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass der FCA seit acht Freitagsspielen in der Bundesliga unbesiegt ist und dabei 22 von 24 möglichen Punkten geholt hat.

Frankfurts Heimstärke gegen Augsburgs Auswärtsform

Trotz der aktuellen Formschwäche kann Eintracht Frankfurt auf eine beeindruckende Heimbilanz verweisen. Die Adler haben nur eines ihrer saisonübergreifend letzten 24 Bundesliga-Heimspiele verloren und sind seit acht Spielen zu Hause ungeschlagen. Augsburg hingegen hat in dieser Saison bereits 47 Tore erzielt, so viele wie noch nie in den ersten 29 Spielen einer Saison.

Zudem haben die Fuggerstädter erstmals nach 29 Spielen eine positive Tordifferenz. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Augsburgs Ermedin Demirovic, der im Hinspiel gegen Frankfurt zwei Assists beisteuerte und in seinen letzten drei Auswärtsspielen an vier Toren direkt beteiligt war.

Schlüsselspieler und taktische Aspekte

Augsburgs Phillip Tietz und Arne Maier sind in Topform und waren in ihren letzten Spielen an mehreren Toren direkt beteiligt. Tietz sammelte in seinen letzten drei Auswärtsspielen genauso viele Scorerpunkte wie in seinen vorherigen elf BL-Auswärtsspielen. Maier war in seinen letzten fünf Spielen an vier Toren direkt beteiligt. Eintracht Frankfurt hingegen hat in dieser Saison erst drei Tore nach Standards erzielt, der Ligatiefstwert.

Augsburg hat allerdings die meisten Gegentore nach Standards kassiert, was eine interessante taktische Komponente für das Spiel darstellt. Es bleibt abzuwarten, ob Frankfurt diese Schwäche Augsburgs ausnutzen kann, um die eigene Torflaute zu beenden.

Wird Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SGE gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.