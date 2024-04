Bundesliga heute: Gladbach - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Mönchengladbach trifft heute um 15:30 Uhr auf Borussia Dortmund in der Bundesliga. Die Fohlen haben eine beeindruckende Bilanz gegen den BVB, sie gewannen die letzten drei Heimduelle. Dies ist eine bemerkenswerte Leistung, da Gladbach 14 der letzten 17 Bundesliga-Spiele gegen Dortmund verloren hat. Die Fohlen haben jedoch Schwierigkeiten, ihre Form zu halten, da sie seit Beginn der Vorsaison nie zwei BL-Spiele in Folge gewinnen konnten. Trotz eines 3:1-Sieges gegen Wolfsburg am 28. Spieltag bleibt die Frage, ob sie ihre Siegesserie fortsetzen können.

Borussia Dortmunds Form und Schlüsselspieler

Dortmund spielt eine gemischte Saison, mit 53 Punkten nach 28 Spielen ist es ihre schwächste Bundesliga-Saison seit 2020/21. Dennoch haben sie eine beeindruckende Auswärtsbilanz, sie sind seit neun Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen und haben in ihren sieben Bundesliga-Auswärtsspielen im Jahr 2024 nur zwei Gegentore kassiert. Ein Schlüsselspieler für den BVB wird Niclas Füllkrug sein, der in jedem seiner letzten fünf Bundesliga-Einsätze gegen Mönchengladbach an mindestens einem Tor direkt beteiligt war.

Die Stärken und Schwächen beider Teams

Beide Teams haben ihre Stärken und Schwächen. Mönchengladbach hat in der laufenden Bundesliga-Saison die meisten Punkte nach Führung abgegeben, während Dortmund die zweitmeisten gegnerischen Abschlüsse nach Ballverlusten zugelassen hat. Beide Teams haben jedoch auch ihre Stärken, sie haben in der laufenden Bundesliga-Saison je 17 Tore nach Standardsituationen erzielt. Besonders hervorzuheben ist, dass die Fohlen zwölf dieser Tore im Anschluss an Ecken erzielt haben, was Ligaspitze ist.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BMG gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.