Bundesliga heute: Heidenheim - FC Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga auf den 1. FC Heidenheim - es ist eine Premiere, da die Münchner zum ersten Mal zu einem Pflichtspiel nach Heidenheim reisen. In den ersten beiden Pflichtspielduellen gewannen die Münchner jeweils zu Hause.

Bayerns schwächste Rückrunde seit 15 Jahren

Der FC Bayern hat in dieser Saison einige Rückschläge erlitten. Sie haben im 10. Rückrunden-Spiel bereits die vierte Niederlage kassiert, was ihre schwächste Bundesliga-Rückrunde seit 15 Jahren darstellt.

Darüber hinaus haben sie beim 0:2 gegen Borussia Dortmund bereits die fünfte Niederlage in dieser Bundesliga-Saison hinnehmen müssen, so viele Niederlagen nach 27 Partien gab es für die Münchner zuletzt 2011/12. Sie sind auch seit neun Bundesliga-Spielen ohne Weiße Weste, was die längste Gegentorserie seit Jahresbeginn 2001 darstellt.

Heidenheims Hoffnung auf einen Heimsieg

Tim Kleindienst, der zuletzt beim 3:3 beim VfB Stuttgart seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga erzielte und mit jetzt neun Saisontoren Heidenheims bester Torschütze in dieser BL-Spielzeit ist, könnte der Schlüssel zu einem Heimsieg gegen die Münchner sein. Beim 2:4 in München in der Hinrunde erzielte er Heidenheims erstes BL-Tor gegen den FC Bayern.