Bundesliga heute: Heidenheim - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute Nachmittag um 15:30 Uhr trifft der 1. FC Heidenheim auf RB Leipzig in einem Bundesliga-Spiel, das aufgrund der bisherigen Statistiken und Leistungen beider Teams vielversprechend aussieht. Die beiden Mannschaften haben in der Vergangenheit in allen drei deutschen Profiligen aufeinander getroffen, wobei RB Leipzig nur einmal gegen die Brenzstädter verloren hat.

Dies geschah in der 2. Liga im März 2015. Leipzigs Trainer Marco Rose wird aufgrund einer Gelbsperre nicht auf der Trainerbank sitzen, was ihn zum dritten Trainer dieser Bundesliga-Saison macht, dem dies widerfährt. Trotzdem hat Rose mit Leipzig alle seine sieben Bundesliga-Duelle gegen Aufsteiger gewonnen, was auf eine starke Leistung der Roten Bullen hoffen lässt.

Leipzigs beeindruckende Form gegen Heidenheims Kampfgeist

RB Leipzig hat fünf der letzten sechs Bundesliga-Spiele gewonnen und ist seit sieben Pflichtspielen unbesiegt. Diese beeindruckende Serie war den Sachsen in dieser Saison zuvor nur im August/September 2023 gelungen. Auf der anderen Seite hat der 1. FC Heidenheim nur eines seiner letzten acht Bundesliga-Spiele gewonnen, ist aber auch schon seit vier Partien ungeschlagen, darunter ein 3:2-Sieg gegen den FC Bayern. Heidenheim hat in dieser Bundesliga-Saison bereits 15 Punkte nach Rückständen geholt, was nur vom FC Augsburg übertroffen wird. Gegen Aufsteiger blieb RB Leipzig in allen seinen bisherigen 31 Bundesliga-Spielen ungeschlagen und könnte nun gegen den 1. FC Heidenheim den Oberhaus-Rekord des FC Bayern München einstellen.

Schlüsselspieler und taktische Überlegungen

In Bezug auf die taktischen Aspekte des Spiels ist zu beachten, dass RB Leipzig in dieser Bundesliga-Saison unter allen Teams die drittmeisten Schüsse aufs Tor platzierte, während der 1. FC Heidenheim ligaweit am seltensten aufs Tor schoss. Beide Teams haben in dieser Saison bereits jeweils neun Kontertore erzielt, was den Liga-Höchstwert darstellt. Leipzigs Xavi Simons und Loïs Openda sind zwei Spieler, die im Auge behalten werden sollten. Simons gelang jüngst sein 10. Assist in dieser Bundesliga-Saison, während Openda sein 22. Tor in dieser Bundesliga-Saison erzielte, was einen neuen Rekord für einen Spieler in seiner ersten Bundesliga-Saison für RB Leipzig darstellt.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCH gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.