Bundesliga heute: Hoffenheim - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute um 15:30 Uhr trifft die TSG Hoffenheim auf Borussia Mönchengladbach in einem Match, das aufgrund der jüngsten Leistungen beider Teams auf dem Papier eine klare Angelegenheit zu sein scheint. Die TSG Hoffenheim hat jedes der letzten vier Pflichtspiele gegen Borussia Mönchengladbach verloren und könnte erstmals in dieser Bundesliga-Saison zwei Heimpartien in Serie gewinnen. Auf der anderen Seite könnte Borussia Mönchengladbach erstmals seit zwei Jahren wieder zwei BL-Auswärtsspiele in Serie gewinnen. Beide Teams haben in dieser Saison eine hohe Anzahl an gegnerischen Abschlüssen zugelassen, wobei die TSG Hoffenheim mit 495 die meisten zuließ und Borussia Mönchengladbach mit 483 die drittmeisten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Trainerduell und defensive Schwächen

Gladbachs Trainer Gerardo Seoane hat jedes seiner drei Bundesliga-Spiele gegen Hoffenheims Coach Pellegrino Matarazzo gewonnen. Matarazzo hat nur gegen Christian Streich mehr BL-Spiele ohne einen einzigen Punkt bestritten. Beide Teams haben in dieser Saison defensive Schwächen gezeigt. Die TSG Hoffenheim ließ die meisten Schüsse auf das eigene Tor zu (190), während Borussia Mönchengladbach die drittmeisten zuließ (175). Beide Teams starten ihre Spielzüge tief in der eigenen Hälfte, was auf eine defensive Spielweise hindeutet.

Form und individuelle Leistungen

Die TSG Hoffenheim hat vier der letzten fünf Bundesliga-Partien verloren, Ausnahme war das 3:1 gegen den FC Augsburg im letzten Heimspiel. Borussia Mönchengladbach hingegen könnte erstmals seit zwei Jahren wieder zwei BL-Auswärtsspiele in Serie gewinnen. Individuell sticht Hoffenheims Kapitän Andrej Kramaric hervor, der vor seinem 250. Einsatz in der Bundesliga steht. Er ist Hoffenheims Rekordtorschütze und Rekord-Vorlagengeber im Oberhaus. Borussia Mönchengladbach hingegen hat in dieser Saison nach einer Ecke bereits 13 Mal getroffen, was einen neuen Bundesliga-Rekord darstellt.

Wird TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

1. Liga heute: Wo wird TSG gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.