Bundesliga heute: Köln - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute steht ein interessantes Duell in der Bundesliga an, wenn der 1. FC Köln auf den VfL Bochum 1848 trifft. Das Spiel findet um 15:30 Uhr statt. Die historische Bilanz spricht für den 1. FC Köln, der 33 der 63 Bundesliga-Duelle gegen Bochum gewonnen hat. Das ist eine Siegquote von 52%, nur gegen Darmstadt 98 hat der FC eine höhere Siegquote. Die Kölner haben nur eins der letzten neun Spiele gegen den VfL verloren. Bochums Philipp Hofmann, der gegen Darmstadt seinen zweiten Bundesliga-Doppelpack schnürte, könnte eine Schlüsselrolle spielen, obwohl er auswärts in 27 Einsätzen im Oberhaus nur zweimal traf.

1. FC Köln und VfL Bochum: Aktuelle Form und Bilanz

Die aktuelle Form der beiden Mannschaften könnte jedoch eine andere Geschichte erzählen. Köln hat 19 Punkten nach 27 Spielen und erstmals im Oberhaus zu diesem Zeitpunkt nur drei Siege. Bochum hingegen stoppte mit dem 2:2 gegen Darmstadt eine Serie von vier Bundesliga-Niederlagen in Folge, ist insgesamt aber seit fünf Partien sieglos. Mit 26 Punkten nach 27 Spielen hat der VfL genau die gleiche Bilanz wie in der Vorsaison. Köln ist seit sieben Bundesliga-Spielen sieglos, während Bochum in der Auswärtstabelle den letzten Platz belegt.

Schlüsselspieler und Statistiken

Ein Blick auf die Schlüsselspieler und Statistiken könnte weitere Aufschlüsse geben. Mit Köln trifft die schwächste Offensive dieser Bundesliga-Saison (21 Tore) auf die zweitschwächste Defensive, Bochum kassierte 56 Gegentore. Kölns Davie Selke, der in Augsburg zum sechsten Mal in dieser Bundesliga-Spielzeit traf, könnte eine entscheidende Rolle spielen. Beide Mannschaften gaben in dieser Bundesliga-Saison je achtmal Punkte nach Führungen ab. Köln lag in dieser Bundesliga-Saison zu Hause nur 133 Minuten in Führung, während Bochum auswärts erst 65 Minuten in Führung lag. Diese Faktoren könnten entscheidend sein, wenn es um den Ausgang des Spiels geht.

Wird 1. FC Köln gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird KOE gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.