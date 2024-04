Bundesliga heute: Leverkusen - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und SV Werder Bremen um 17:30 Uhr verspricht ein historisches Ereignis zu werden. Leverkusen könnte mit einem Sieg die erste Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt machen und damit der 13. unterschiedliche Meister der Bundesliga-Geschichte werden. Die Werkself ist seit 42 Pflichtspielen ungeschlagen und könnte gegen Werder den Rekord in den großen fünf europäischen Ligen von Juventus einstellen. Die Mannschaft von Leverkusen spielt mit 76 Punkten nach 28 Partien die zweitbeste Saison eines Teams in der Bundesliga-Historie und hat bereits ihren Vereinsrekord aus der Saison 1999/2000 gebrochen.

Werder Bremen in der Defensive

Bremen hat es in dieser Saison schwer, besonders in der Defensive. Die Mannschaft ist seit sechs Bundesliga-Partien sieglos, nur Schlusslicht Darmstadt 98 wartet länger auf einen Sieg. Zudem fehlen Jens Stage und Marco Friedl gesperrt, Amos Pieper ist verletzt, was die Defensive weiter schwächt. Bremen schoss in dieser Bundesliga-Saison in der ersten Halbzeit erst zwölf Tore, nur der 1. FC Köln noch weniger. Allerdings traf Werder in jedem der letzten acht BL-Gastspiele.