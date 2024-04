Bundesliga heute: Mainz - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der 1. FSV Mainz 05 auf den SV Darmstadt 98. Die Partie findet um 15:30 Uhr statt und verspricht eine interessante Begegnung, da beide Teams ihre bisher schwächste Bundesliga-Saison spielen. Mainz hat in dieser Spielzeit nur 20 Punkte gesammelt, während Darmstadt sogar nur 14 Punkte aufweisen kann. Die Mainzer haben seit fünf Bundesliga-Spielen nicht mehr gegen einen Aufsteiger gewonnen und liegen mit sechs Punkten Rückstand auf Platz 15 auf Rang 16. Darmstadt hingegen ist seit 20 Bundesliga-Spielen sieglos, was einen neuen Negativrekord für den Verein darstellt.

Trainer und Spieler im Fokus

Ein interessanter Aspekt des Spiels ist die Verbindung von Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht zu Mainz. Er absolvierte von 1995 bis 2002 insgesamt 95 Pflichtspiele für Mainz 05, mehr als für jeden anderen Verein. Allerdings hat Lieberknecht als Trainer in der Bundesliga im Schnitt nur 0,64 Punkte pro Spiel geholt, der schwächste Schnitt eines Trainers in der BL-Historie mit mindestens 50 BL-Spielen. Auf der anderen Seite hat Mainz-Angreifer Jonathan Burkardt in den letzten drei Heimspielen getroffen und könnte mit einem weiteren Treffer in diesem Spiel einen neuen Vereinsrekord aufstellen.

Defensive Schwächen und offensive Hoffnungen

In Bezug auf die Defensive haben beide Teams ihre Schwächen. Darmstadt 98 hat in dieser Saison die meisten Gegentore der Liga kassiert (67), während Mainz 05 seit Anfang November nur 22 Gegentore hinnehmen musste. Offensiv setzt Darmstadt seine Hoffnungen auf Tim Skarke, der mit acht Toren in dieser Saison den Bestwert bei Darmstadt hält. Er überbot seinen Expected-Goals-Wert in dieser BL-Saison um 5,1 Treffer, was ligaweit nur von Stuttgarts Serhou Guirassy noch deutlicher übertroffen wurde. Es bleibt abzuwarten, ob diese individuellen Leistungen ausreichen werden, um die jeweiligen Teams zum Sieg zu führen.