Bundesliga heute: Mainz - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Starke Leistungen der Schlüsselspieler

Die individuellen Leistungen könnten in diesem Spiel eine entscheidende Rolle spielen. Hoffenheims Wout Weghorst war in seinen letzten beiden BL-Spielen an drei Toren direkt beteiligt, während der Mainzer Lee Jae-Sung zuletzt in seinem 85. Bundesliga-Spiel beim 4:0 gegen Darmstadt 98 erstmals an drei Toren direkt beteiligt war. Lee sammelte alle seine sieben direkten Torbeteiligungen in dieser BL-Saison zu Hause, davon fünf in seinen letzten drei Heimspielen.