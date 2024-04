Bundesliga heute: Stuttgart - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Stuttgarts beeindruckende Form und Frankfurts Unentschieden-Rekord

Trotz der negativen Bilanz gegen Frankfurt hat Stuttgart in dieser Saison beeindruckende Leistungen gezeigt. Die Mannschaft ist seit zehn Bundesliga-Spielen unbesiegt und hat alle fünf Topspiele am Samstagabend gewonnen. Kein anderes aktuelles BL-Team kann eine solche Siegesserie am Samstagabend vorweisen. Frankfurt hingegen konnte keines der letzten fünf BL-Spiele am Samstagabend gewinnen. Die SGE hat in dieser Saison die meisten Unentschieden (12) aller Mannschaften erreicht. Nur in der Saison 2006/07 gab es mehr Unentschieden.