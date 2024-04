Bundesliga heute: Union - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute um 15:30 Uhr trifft der 1. FC Union Berlin in der Bundesliga auf Bayer 04 Leverkusen. Die Bilanz spricht für die aktuell noch ungeschlagenen Leverkusener, die nur eines ihrer zwölf Pflichtspielduelle mit Union Berlin verloren haben. Allerdings ist die Werkself seit Februar 2020 an der Alten Försterei sieglos und konnte nur zwei von neun möglichen Punkten in den letzten drei Bundesliga-Gastspielen ergattern. Union Berlins Kevin Volland, der einst für Leverkusen spielte und dort in 115 Bundesliga-Spielen 44-mal traf, ist aktuell seit zwölf Bundesliga-Partien ohne Torerfolg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Wer bricht den Torfluch?

Die letzten drei Bundesliga-Duelle zwischen den beiden Teams endeten ohne Gegentor für Leverkusen. Gegen kein aktuelles BL-Team hat die Werkself-Defensive aktuell einen so langen Lauf ohne Gegentreffer. Union Berlin wartet umgekehrt gegen kein anderes Team so lange auf ein BL-Tor. Union hat aus den zehn Bundesliga-Rückrundenspielen immerhin schon 15 Punkte geholt, einen Zähler mehr als in der kompletten Hinrunde in 17 Partien. Leverkusen hingegen traf in 26 von 27 Saisonspielen und blieb nur beim 0:0 gegen Gladbach am 19. Spieltag ohne eigenen Treffer.

Leverkusen auf Rekordjagd

Mit 73 Punkten nach 27 Partien spielt Leverkusen die zweitbeste Saison eines Teams in der Bundesliga-Historie und hat bereits jetzt schon mehr Punkte gesammelt als der Deutsche Meister der Vorsaison, der FC Bayern. Mit dem achten Bundesliga-Sieg in Folge könnte Leverkusen den Vereinsrekord einstellen. Zudem ist die Werkself nach 27 Partien dieser Bundesliga-Saison noch unbesiegt – nur der FC Bayern München blieb unter Pep Guardiola länger unbesiegt. Ein Sieg gegen Union Berlin würde diesen Rekord einstellen. Leverkusens Álex Grimaldo sammelte in dieser Bundesliga-Saison auswärts 13 direkte Torbeteiligungen, Ligabestwert zusammen mit FC Bayerns Harry Kane. Es bleibt abzuwarten, ob er auch heute wieder seine Torgefahr unter Beweis stellen kann.

Wird 1. FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

1. Liga heute: Wo wird FCU gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.