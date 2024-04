Bundesliga heute: Wolfsburg - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 20. April 2024, treffen in der Fußball-Bundesliga der VfL Wolfsburg und der VfL Bochum aufeinander. Das Spiel beginnt um 15:30 Uhr. Die Bilanz der letzten Begegnungen spricht klar für die Wölfe aus Wolfsburg, die acht der letzten neun Heimspiele gegen die Bochumer gewinnen konnten. Die einzige Ausnahme bildete ein 0:1 im April 2008. Zudem konnte Wolfsburg die letzten vier Heimspiele gegen Bochum alle für sich entscheiden, mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 11:1. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten haben die Wölfe aktuell zu Hause eine so lange Siegesserie.

Formkurve beider Teams: Wolfsburg und Bochum in der Krise

Defensive Schwächen und späte Gegentore

Ein weiterer Faktor, der das Spiel beeinflussen könnte, sind die defensiven Schwächen beider Teams. Wolfsburg hat in dieser Saison bereits zwei Gegentore mehr kassiert als in der gesamten Vorsaison. Zudem gab es in den letzten drei Heimspielen jeweils drei Gegentore. Bochum hingegen kassierte in dieser Saison bereits 37 Auswärtstore, mehr als jede andere Mannschaft in der Liga. Besonders auffällig ist die Anfälligkeit in der Schlussviertelstunde: Bochum kassierte bereits 15 Mal ein Gegentor in den letzten 15 Minuten, Wolfsburg traf in diesem Zeitraum nur dreimal. Beide Teams werden also versuchen, ihre Defensive zu stabilisieren und späte Gegentore zu vermeiden.