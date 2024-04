Bundesliga: So schlecht war der FC Bayern zuletzt 2012

Die Saison des FC Bayern verläuft bislang nicht nach Plan. Die Münchner mussten vor dem 28. Spieltag der Bundesliga und der Partie beim 1. FC Heidenheim ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ) bereits fünf Niederlagen hinnehmen. Das sind exakt so viele wie in der gesamten letzten Spielzeit.

Vier dieser Pleiten (Bremen, Leverkusen, Bochum und Dortmund) setzte es in der Rückrunde der laufenden Saison. In der Hinrunde bekam der Rekordmeister nur beim 1:5 in Frankfurt Prügel.