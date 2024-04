Bundesliga: Wirtz-Zukunft? Reschke stellt Irritationen klar

Spielt Florian Wirtz auch in der kommenden Saison für Bayer Leverkusen oder verlässt der Offensiv-Star die Werkself im Sommer? Nach dem 4:0-Sieg Leverkusens im DFB-Pokalhalbfinale gegen Fortuna Düsseldorf wurde Wirtz auf seine Zukunft angesprochen - und wich der Frage von ZDF -Reporter Boris Büchler aus .

Reschke: Wirtz wird „in der kommenden Saison die Bayer-Fans verzaubern“

„Ich bin mir sicher, dass Florian Wirtz auch in der kommenden Saison die Bayer-Fans verzaubern wird. Der Junge steht am Anfang einer fantastischen Karriere, ist aktuell bei einem Topklub, mit einer hervorragenden Führung, einem außergewöhnlichen Trainer und einem tollen Team, in dem er sich sichtlich wohl fühlt“, sagte Michael Reschke zu SPORT1.