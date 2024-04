Calmund will Leverkusen noch nicht zum Titel gratulieren

Ex-Manager Reiner Calmund will seinem früheren Klub Bayer Leverkusen aufgrund seiner eigenen „Vizekusen“-Erfahrungen noch nicht zum Meistertitel gratulieren. Wenn man „häufig in den letzten Sekunden den einen oder anderen Titel unglücklich verpasst“ habe, „wirst du natürlich vorsichtig“, sagte der 75-Jährige im ran-Interview: Er werde erst gratulieren, „wenn es rechnerisch perfekt ist“.

Mit Calmund als Manager wurde Leverkusen in der Spielzeit 2001/02 dreimal Zweiter. Die Werkself liegt in diesem Jahr sieben Spieltage vor dem Saisonende mit 13 Punkten Vorsprung auf Bayern München an der Tabellenspitze. Sollte sich Bayer den Titel sichern, "bin ich sehr, sehr erleichtert", sagte Calmund: "Ich bin nämlich noch genauso nervös wie früher. Bayer Leverkusen ist nach wie vor mein Verein."