Champions League? Thorup will den Klassenerhalt

Selbst das Erreichen der Champions League scheint für den FC Augsburg nicht mehr völlig ausgeschlossen, doch Trainer Jess Thorup stapelt vor dem Bundesligaduell bei Eintracht Frankfurt am Freitagabend ( 20.30 Uhr im LIVETICKER ) lieber tief. „Wir wollen das Spiel gewinnen, um den Klassenerhalt endlich abzuhaken“, sagte der Däne am Mittwoch.

Augsburg hat CL-Plätze im Visier

Dass die Augsburger sogar von der Königsklasse träumen dürfen, liegt am jüngsten Erfolgslauf des FCA - und den komplexen UEFA-Regularien. Am Ende könnte Platz sechs gar für die Königsklasse reichen: Nämlich dann, wenn Borussia Dortmund den Henkelpott gewinnt, in der Liga die Top vier verpasst und sich die Bundesliga über die UEFA-Saisonwertung einen zusätzlichen Startplatz sichert.