"Da muss man den Hut ziehen": Neuendorf würdigt Leverkusen

DFB-Präsident Bernd Neuendorf gerät beim Gedanken an Bayer Leverkusen als deutscher Meister ins Schwärmen. "Diese Mannschaft spielt wirklich sehr schönen Fußball", sagte der 62-Jährige am Samstag dem SID am Rande der Europakonferenz im Deutschlandfunk: "Der hat sicherlich viel mit dem Trainer zu tun, der diese Truppe geformt hat. Da muss man wirklich den Hut ziehen, großen Respekt vor dieser Leistung."