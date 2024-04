Darmstadt-Fans sorgen für Verwüstung

„Ich freue mich sehr, dass wir der Stadt Darmstadt und unseren Fans mal wieder einen Bundesliga-Sieg geschenkt haben“, sagte Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht, nachdem der SV Darmstadt 98 nach 22 sieglosen Spielen in Folge am Samstag mit 2:0 in Köln gewinnen konnte.