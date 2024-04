"Desaströs": Hoffenheim hadert nach Pleite in Mainz

Sein Team müsse aus diesem Spiel "etwas lernen", betonte der 46-Jährige energisch: "Es ist für mich das Einfachste, intensiv und hart zu sein. Das ist talentfrei. Mainz war in dieser Hinsicht sicher besser. Es ist eine Frage des Profils, unsere Spieler waren in dieser Hinsicht nicht am Maximum." Diese Pleite im Rennen um Europa nach Halbzeitführung werde er "nicht so schnell abhaken können".