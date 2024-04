DFL fördert Projekte zum Thema "Sport und Demokratie"

Die Stiftung der Deutschen Fußball Liga widmet sich im Jahr der Europawahl dem Thema „Sport und Demokratie“. Mit den Mitteln aus einem speziellen Thementopf werden insgesamt 25 Projekte gefördert, das Gesamtvolumen umfasst 200.000 Euro. Das Geld geht laut Ausschreibung an gemeinnützige Organisationen und Initiativen, die Sport und Bewegung nutzen, „um politische Bildung und insbesondere demokratische Werte für junge Menschen zugänglicher“ zu machen.

Über 100 Bewerbungen waren bis Mitte Februar bei der DFL Stiftung eingegangen, eine Jury entschied über die Vergabe. "Ich bin Teil der Jury, weil es mich interessiert, was es für unterschiedliche und zum Teil spielerische Ideen zum Thema 'Demokratie stärken' gibt - und es gibt reichlich. Das macht Mut", sagte TV-Moderatorin Dunja Hayali.

Bei der Europawahl am 9. Juni dürfen in Deutschland erstmals junge Menschen ab 16 Jahren wählen. "Es ist wichtig, junge Menschen zu ermutigen, sich mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen und eine eigene Haltung zu entwickeln. Der Sport kann dabei helfen und hat das große Potenzial, politische Bildung und demokratische Werte in besonderer Weise zu vermitteln", sagte Franziska Fey, Vorstandsvorsitzende der DFL Stiftung.