Die ungeschlagenen Fußball-Meister in der Übersicht

Den Titel hat Bayer Leverkusen schon sicher, jetzt peilt das Team von Trainer Xabi Alonso die „perfekte Saison“ ohne Niederlage an. Vier Spieltage vor Schluss ist Leverkusen noch immer ungeschlagen - und will diese Serie nun unbedingt fortsetzen. Einmalig wäre dies im deutschen Fußball, auf europäischer Ebene aber nicht: Dort erreichten schon über ein Dutzend Mannschaften eine Meisterschaft ohne Niederlage.

AC Mailand (1991/92): In der Glanzzeit der damals mit Stars gespickten Serie A ragt Milan besonders heraus. Mit Franco Baresi und Paolo Maldini in der Abwehr sowie dem Niederlande-Trio Frank Rijkaard, Ruud Gullit und Marco van Basten dominieren die Mailänder die Liga. Mit 22 Siegen und zwölf Unentschieden gewinnen sie die erste von drei aufeinanderfolgenden Meisterschaften.

Juventus Turin (2011/12): Getreu dem Motto "Abwehr gewinnt Meisterschaften" agiert Juve 2011. Mit Gianluigi Buffon im Tor und Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli und Leonardo Bonucci in der Abwehr hat Juventus alles, was es braucht, um Tore zu verhindern. Nur 20 Gegentore in 38 Spielen stehen am Ende der Saison zu Buche. Kurios: Aufgrund von insgesamt 15 Unentschieden hat Turin letztlich dennoch nur vier Punkte Vorsprung auf die AC Mailand, die sechs Niederlagen kassierte.