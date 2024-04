"Doppelparade für die Geschichtsbücher": Stuttgart-Keeper Nübel glänzt in Leverkusen

VfB-Keeper Alexander Nübel on fire! Der 27-Jährige brillierte beim 2:2-Unentschieden in Leverkusen mit einer unfassbaren Doppelparade und ließ so das Netz ausrasten.

Matthäus schwärmt nach Nübel-Parade

„Max Fritzsching“ : „By the way: Nübel als dritten Torwart mit zur EM nehmen. Kann er schon mal Turniererfahrung sammeln für die Post-Neuer-Ära.“

„VfB Stuttgart_int“: „Nübel with the save of the season!!“