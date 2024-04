Dortmund hat Platz vier fest im Visier

Borussia Dortmund will unbedingt noch Platz vier in der Fußball-Bundesliga erobern. "Es macht für uns einen Unterschied, ob wir Fünfter oder Vierter werden", sagte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck vor dem Spiel beim direkten Konkurrenten RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky).