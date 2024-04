Eintracht vor "Endspiel" um Platz sechs

Eintracht Frankfurt muss wieder um die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb zittern. Nach dem 0:3 (0:3) beim VfB Stuttgart, durch das die Schwaben auf jeden Fall die Teilnahme an der Europa League sicher haben, beträgt der Vorsprung der weiter sechstplatzierten Hessen auf den FC Augsburg nur noch drei Punkte.

Am kommenden Freitag kommt es damit zu einer Art "Endspiel" um Platz sechs, der auf jeden Fall zur Teilnahme an der Conference League berechtigt: die Eintracht empfängt die siebtplatzierten Augsburger. "Wir haben es selbst in der Hand, es liegt nur an uns", betonte Torhüter Kevin Trapp nach der Niederlage beim VfB bei Sky.