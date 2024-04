Eklat! Werder-Star Keita bezieht Stellung - Werner tobt

Mittelfeldspieler Naby Keita droht nach einer Disziplinlosigkeit eine saftige Strafe durch seinen Klub Werder Bremen. „Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren“, sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz kurz vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag.

Keita bezieht Stellung nach Eklat

Er fügte an: „Seit dem ersten Tag, an dem ich bei diesem großartigen Verein unterschrieben habe, habe ich immer selbstlos und professionell gearbeitet. Mein einziger Wunsch war es immer, dem Verein zu helfen und den vielen Fans Freude zu bereiten, vor allem in einer Zeit, in der die Ergebnisse nicht so sind, wie wir es uns wünschen.“