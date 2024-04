Bayer-Legende ändert Meinung: "Unmöglich", dass Leverkusen das noch verspielt

Bei der in letzter Minute verspielten Meisterschaft 2000 war der Brasilianer Emerson der überragende Spieler von Bayer Leverkusen. Anschließend sagte er verzweifelt, dass dieser Verein „nie, nie“, nie“ etwas gewinnen würde - und wechselte zur AS Rom. 24 Jahre später hat Emerson aber keinen Zweifel mehr daran, dass es etwas wird mit der Deutschen Meisterschaft.

"Ich mache mir da keine Sorgen. Es ist unmöglich, dass sie das noch verspielen. Unmöglich!", sagte der 48-Jährige der Süddeutschen Zeitung: "Diese große Anzahl an Siegen in letzter Minute war für mich schon vor Wochen das klare Indiz dafür, dass Leverkusen Meister werden kann. Sie wissen, was sie tun."