Endlich Sieg: Bochum legt Last-Minute-Trauma ab

Als in der Schlussphase der 3:0-Vorsprung dahinschmolz, schossen den Bochumern altbekannte Gedanken durch die Köpfe. „Man fängt an nachzudenken, dann werden die Beine schwer“, sagte Trainer Heiko Butscher nach dem erlösenden 3:2 (2:0) des VfL gegen die TSG Hoffenheim, „die letzten fünf Minuten waren schon Wahnsinn. Du denkst schon: Lass es diesmal nicht so sein.“